Prezzo 12 euro soci Tacus | 15 euro non soci

Sabato 5 giugno l'Associazione di promozione sociale Tacus Arte Integrazione Cultura propone un viaggio, tra storia e natura, alla scoperta della Real Tenuta della Favorita, cuore verde e polmone della città, sita ai piedi della Riserva naturale orientata di Monte Pellegrino.

Una passeggiata naturalistica, ideata e condotta da Valentina Molozzu, storica dell'arte e e guida turistica autorizzata, che si snoda attraverso i sentieri del parco che, come protagonisti di un immaginifico e suggestivo tableau vivant, sono incorniciati da piante tipiche della Macchia mediterranea ed, ancora, colonne d'acqua, fontane e preziose testimonianze di epoca preistorica. Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 10:30 presso l'ingresso della tenuta di Piazza Niscemi. Il contributo a sostegno dell'iniziativa è di 12 euro soci Tacus, 15 euro non soci.

In linea con le disposizioni nazionali e regionali anti Covid-19, il gruppo sarà contingentato e la partecipazione valida esclusivamente su prenotazione da effettuarsi telefonicamente indicando i dati personali che, in caso di necessità, saranno comunicati alle autorità sanitarie competenti. Per ragioni di sicurezza, durante l'intera durata della visita sarà obbligatorio l'uso della mascherina ed il mantenimento della distanza interpersonale di 1.5 metri.

I tour guidati proposti da Tacus sono condotti da guide turistiche autorizzate. "La Favorita tra storia e natura. Visita guidata alla Real Tenuta", è un tour originale ideato da Valentina Molozzu per Tacus Arte Integrazione Cultura.

Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie, imprevisti e/o disposizioni emanate dalle autorità competenti, lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l’evento. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.

