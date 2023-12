Echi di luce in una passeggiata: l'evento delle feste tra spiritualità e tradizione

Una passeggiata raccontata incentrata sul tema della luce, mezzo di connessione con il divino e simbolo universale della spiritualità, presente nelle culture e nelle religioni di ogni angolo del globo; un viaggio metaforico - intessuto di antropologia e tradizione, letture e riflessioni - per esplorarne il significato intrinseco, il simbolismo e le celebrazioni ad essa legate: dal solstizio d'inverno al Natale; dal Diwali al Chanukkah; dalla festa di Santa Lucia all'Id al-fitr.

Da Piazzetta Sett'Angeli a Piazza Bellini, un itinerario che analizza rituali, miti, dottrine e rappresentazioni della luce, ponte tra mondi, espressione di purezza e guarigione, svelandone la potenza trasformativa nelle credenze e nelle pratiche spirituali.

L'evento è un racconto itinerante da non intendersi come una visita guidata o tour turistico; non prevede ingressi né descrizioni di carattere artistico-architettonico. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie e/o imprevisti lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l'evento dando tempestiva comunicazione ai partecipanti.*I Temporary event Tacus sono eventi temporanei che si svolgono per un breve periodo di tempo o in un'unica data, organizzati in occasione o in concomitanza di particolari celebrazioni.