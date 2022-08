Le donne tra i Beati Paoli: passeggiata letteraria alla scoperta di un mondo misterioso

La storia della più nota setta di Sicilia vista attraverso gli occhi femminili. Per il ciclo Luigi Natoli torna, venerdì 9 settembre, "Le donne tra i Beati Paoli", la passeggiata raccontata sulle protagoniste del romanzo più letto e amato dello scrittore palermitano.

Un viaggio in rosa fatto di giovani fanciulle, ammalianti seduttrici, spietate avvelenatrici ed, ancora, complotti, macchinazioni rapimenti e ardenti passioni. Sullo sfondo una Palermo d'antan, misteriosa e affascinante. Da Violante a Gabriella, da Francesca a Peppa, un'analisi storico-letteraria dei personaggi che plasmano, ciascuna a proprio modo, uno degli intrecci narrativi più intriganti di tutti i tempi.

Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 21 presso Porta Carini (ingresso Mercato del Capo). Il contributo a sostegno dell'iniziativa è di 3 euro soci Tacus, 5 euro non soci. L'attività si svolge in linea con le vigenti disposizioni anti Covid. La partecipazione è pertanto valida previa prenotazione (anche via WhatsApp. Ai fini della prenotazione non sarà considerato valido il "parteciperò" su Facebook).

L'evento è un racconto itinerante, da non considerarsi come visita guidata o tour turistico. Non sono previsti ingressi e/o camminamenti sotterranei. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di imprevisti e/o anomalie sarà data tempestiva comunicazione a tutti i partecipanti. Le passeggiate raccontate Tacus sono un'opera di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e immateriale. "Le donne tra i Beati Paoli" è un percorso originale ideato da Tacus Arte Integrazione Cultura.