Le donne tra i Beati Paoli: una passeggiata alla scoperta di Aloisia, Violante e le altre

La storia della setta segreta più nota e affascinante della letteratura siciliana, riletta al femminile. Nuovo appuntamento con il ciclo Luigi Natoli e con Violante, Gabriella, Peppa e le altre donne tra i Beati Paoli.

Un vero e proprio viaggio in rosa, tra le pagine del romanzo più letto e amato di Natoli, sulle tracce di giovani fanciulle e spietate avvelenatrici, madri amorevoli e ammalianti seduttrici; un mosaico di donne che si muove, in un alternarsi di tragiche morti e passioni clandestine, complotti e rapimenti, attorno alla misteriosa e infallibile setta dei Beati Paoli, influenzandone i destini e plasmandone i piani.

La partecipazione è valida su prenotazione da effettuarsi al 320.2267975 (anche via WhatsApp indicando titolo evento, numero partecipanti, nominativo e recapito telefonico di riferimento. Esempio: "Le donne tra i Beati Paoli - 2 pax - Mario Rossi - Tel. 347 xxx xxxx". Ai fini organizzativi, non sarà considerato valido il "parteciperò" su Facebook).

L'evento è un racconto itinerante da non intendersi come visita guidata o tour turistico. L'itinerario non prevede ingressi a siti monumentali o affini né camminamenti sotterranei. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, condizioni meteo avverse e/o altre cause impreviste, lo staff si riserva di posticipare/cancellare l'evento. Eventuali modifiche saranno comunicate a tutti i partecipanti.