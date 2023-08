Le donne tra i Beati Paoli, Violante e le altre: passeggiata raccontata in città

Una passeggiata raccontata sull'universo femminile che gravita attorno ai misteriosi e temuti Beati Paoli, sulle tracce di Violante, Gabriella, Peppa e le altre.

Giovani fanciulle e vecchie megere, ammalianti seduttrici e mogli devote, spietate avvelenatrici, subdole ingannatrici e madri amorevoli che si alternano, plasmando, ciascuna a proprio modo, l'intreccio narrativo de "I Beati Paoli" creato da Luigi Natoli. Un itinerario articolato nel cuore di una Palermo d'altri tempi, per ricostruire le identità femminili in un racconto di destini consumati tra ardenti passioni e tragiche morti, rapimenti e sinistri complotti.

La partecipazione è valida su prenotazione da effettuarsi anche via WhatsApp indicando titolo evento, nome e cognome, numero partecipanti e recapito telefonico attivo. L'evento è un racconto itinerante da non intendersi come visita guidata o tour turistico; non sono previsti camminamenti sotterranei, ingressi a siti monumentali e affini, né approfondimenti di carattere artistico-architettonico.

Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, di condizioni meteo avverse, anomalie o imprevisti, lo staff si riserva di annullare/posticipare l’evento. Variazioni ed eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.