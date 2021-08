Le donne tra i Beati Paoli, una passeggiata raccontata ispirata al romanzo di Luigi Natoli

Tornano le passeggiate raccontate Tacus ispirate a romanzi e personaggi nati dalla penna di Luigi Natoli. Venerdì 3 settembre un itinerario storico-letterario sulle tracce di Violante, Gabriella, Peppa e le altre donne tra i Beati Paoli; un viaggio in rosa nell'universo narrativo natoliano, fatto di ardenti passioni, tragiche morti, rapimenti e sinistri complotti, in cui giovani fanciulle, madri amorevoli, ammalianti seduttrici e spietate avvelenatrici plasmano, ciascuna a proprio modo, le vicende dei protagonisti e i piani della setta.

Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 20:45 a Porta Carini (ingresso Mercato del Capo). Il contributo a sostegno dell'iniziativa è di 3 euro soci Tacus, 5 euro non soci. In linea con le disposizioni anticovid vigenti la partecipazione all'evento è valida solo su prenotazione da effettuarsi telefonicamente indicando i dati personali che, in caso di necessità, saranno messi a disposizione delle autorità sanitarie competenti. Per l'intera durata dell'evento si dovrà mantenere sempre una distanza interpersonale di 1,5 metri e assicurarsi di avere con sé mascherina.

Le passeggiate raccontate organizzate da Tacus sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. "Le donne tra i Beati Paoli. Violante e le altre" è un percorso originale ideato da Tacus Arte Integrazione Cultura. L'evento è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi e si svolgerà totalmente in esterna. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie e/o imprevisti lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l'evento dando tempestiva comunicazione ai partecipanti.

