Le donne tra i Beati Paoli: al via la passeggiata letteraria tutta al femminile

Domenica 26 settembre torna l'appuntamento con le passeggiate raccontate Tacus del ciclo di Luigi Natoli ispirate alle storie e ai personaggi nati dalla penna del celebre scrittore palermitano. Da Violante a Gabriella, da Aloisia a Peppa, un viaggio in rosa nell'intreccio narrativo de I Beati Paoli, (ri)"letto" attraverso le vicende delle sue donne.

Giovani fanciulle, femmes fatale, madri amorevoli e fredde avvelenatrici al centro di passioni travolgenti, complotti e tradimenti, capaci, ciascuna a suo modo, di influenzare i piani della setta e plasmare le storie degli altri personaggi. Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 18:30 presso Porta Carini (ingresso Mercato del Capo). Il contributo a sostegno dell'iniziativa è di 3 euro soci Tacus, 5 euro non tesserati. In linea con le disposizioni anticovid vigenti la partecipazione all'evento è valida solo su prenotazione, da effettuarsi telefonicamente.

Il tour è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi a siti monumentali e il percorso avverrà totalmente in esterna. Data e orario sono suscettibili di variazione. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti. Le passeggiate raccontate organizzate da Tacus sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. "Le donne tra i Beati Paoli" è un percorso originale ideato da Tacus Arte Integrazione Cultura.

