Le donne tra i Beati Paoli: amori travagliati, passioni segrete, rapimenti e complotti in un tour

Nuovo appuntamento del ciclo di passeggiate raccontate Tacus ispirate alle storie, ai personaggi e ai luoghi dei romanzi di Luigi Natoli. Domenica 19 marzo sarà la volta di Violante, Gabriella, Peppa e tutte le altre donne tra i Beati Paoli.

Amori travagliati, passioni segrete, rapimenti, complotti e vendette che vedono protagoniste giovani fanciulle, madri amorevoli, spietate avvelenatrici e seducenti dame. Un viaggio in rosa tra le pagine di Natoli per ripercorrere la storia dei Beati Paoli attraverso le sue figure femminili capaci di plasmare, ciascuna a proprio modo, le vicende dei personaggi e i piani della setta.

Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 16.00 presso Porta Carini (ingresso Mercato del Capo). Il contributo a sostegno dell'iniziativa è di €3 soci TACUS - €5 non soci. La partecipazione è valida solo su prenotazione (da effettuarsi anche via WhatsApp indicando titolo evento, numero partecipanti, nominativi e recapito telefonico attivo).

Il tour è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi e/o camminamenti sotterranei. L'adesione è valida solo su prenotazione. In caso di anomalie o imprevisti, lo staff si riserva di annullare/posticipare l'evento. Variazioni ed eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.