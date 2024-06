"Le donne tra i Beati Paoli": la passeggiata raccontata dedicata a Gabriella, Violante e alle altre

La storia del gruppo settario più noto e affascinante della letteratura siciliana (ri)letta al femminino. Per il ciclo Luigi Natoli, nuovo appuntamento, domenica 16 giugno, con "Le donne tra i Beati Paoli", una passeggiata raccontata dedicata a Gabriella, Violante, Peppa e alle altre figure femminili del romanzo più letto e amato dello scrittore palermitano.



Articolato nel cuore del quartier generale della setta, un itinerario storico-letterario alla scoperta di un mosaico fatto di giovani fanciulle, ammalianti seduttrici e spietate avvelenatrici, i cui destini si consumano tra oscure macchinazioni, intriganti triangoli amorosi, tragiche morti e spietate vendette, plasmando le vicende dei protagonisti e i piani degli onnipresenti e sinistri Beati Paoli.



