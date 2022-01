Le donne tra i Beati Paoli, passeggiata letteraria sulle protagoniste del romanzo di Natoli

Ammalianti femme fatale, megere, spietate avvelenatrici ed, ancora, innocenti fanciulle e madri amorevoli. Domenica 16 gennaio torna, con un nuovo appuntamento, "Le donne tra i Beati Paoli", la passeggiata raccontata Tacus del ciclo Luigi Natoli. Un viaggio in rosa nell'intreccio narrativo del romanzo più amato del celebre scrittore palermitano sulle tracce di Violante, Gabriella, Peppa e le altre, tra passioni clandestine, riunioni segrete, tradimenti e macchinazioni.

Il raduno dei partecipanti è fissato alle 10:30 davanti Porta Carini. Il contributo a sostegno dell'iniziativa è di 3 euro soci Tacus - 5 euro non soci. Per ragioni organizzative e nel rispetto delle disposizioni anti Covid vigenti, la partecipazione è valida solo su prenotazione. Sarà, inoltre, obbligatorio esibire greenpass in corso di validità, mantenere la distanza interpersonale di sicurezza ed indossare la mascherina per l'intera durata dell'evento.

Le passeggiate raccontate Tacus sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale ed immateriale. "Le donne tra i Beati Paoli" è un percorso originale ideato da Tacus Arte Integrazione Cultura. L'evento è un racconto itinerante e non è da intendersi come visita guidata; non sono previsti ingressi e si snoda totalmente in esterna. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.