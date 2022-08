Le donne tra i Beati Paoli: passeggiata letteraria sulle protagoniste de "I Beati Paoli"

Innocenti fanciulle, ammalianti seduttrici, madri amorevoli ed, ancora, giovani artiste e spietate avvelenatrici; sullo sfondo una Palermo d'antan fatta di intrighi, vendette, complotti, e una setta segreta di giustizieri avvolta nel mistero, silenziosa e implacabile.

Giovedì 11 agosto, per il ciclo Luigi Natoli, un nuovo appuntamento con Violante, Gabriella e tutte Le donne tra i Beati Paoli; un viaggio in rosa, tra le pagine del romanzo più letto e amato di Natoli, sulle tracce delle sue tante figure femminili, nei luoghi che le vedono protagoniste. Ripercorrendo le vicende e gli intrecci che le legano agli altri personaggi, una passeggiata raccontata, all'interno del quartiere generale della setta, tra storie e topoi letterari.

Nel rispetto delle vigenti disposizioni anti Covid, la partecipazione all'evento è esclusivamente su prenotazione da effettuarsi telefonicamente. L'evento è un racconto itinerante, un evento culturale a carattere divulgativo, da non intendersi come una visita guidata o un tour turistico. Non sono previsti ingressi a siti monumentali e/o camminamenti sotterranei. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie o cause impreviste, lo staff si riserva di modificare e/o annullare l’evento dandone comunicazione tempestiva. Le passeggiate raccontate Tacus sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. "Le donne tra i Beati Paoli" è un percorso originale ideato da Tacus Arte Integrazione Cultura.