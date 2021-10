Le donne tra i Beati Paoli: passeggiata letteraria sulle protagoniste del libro di Natoli

Nuovo appuntamento domenica 10 ottobre con "Le donne tra i Beati Paoli", la passeggiata raccontata Tacus - parte del ciclo di Luigi Natoli - su Violante, Gabriella, Aloisia e le altre protagoniste del romanzo capaci, ciascuna a suo modo, di influenzare i piani della setta e plasmare le storie degli altri personaggi.

Un viaggio al femminile sulle tracce di giovani fanciulle, femmes fatale, madri amorevoli e fredde avvelenatrici ed, ancora, triangoli amorosi, complotti e tradimenti, consumati sullo sfondo di una Palermo d'antan. In linea con le disposizioni anticovid vigenti la partecipazione all'evento è valida solo su prenotazione, da effettuarsi telefonicamente.

Il tour è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi a siti monumentali e il percorso avverrà totalmente in esterna. Data e orario sono suscettibili di variazione. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.

Le passeggiate raccontate organizzate da Tacus sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. "Le donne tra i Beati Paoli" è un percorso originale ideato da Tacus Arte Integrazione Cultura.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...