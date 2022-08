Il detective Joe Petrosino, passeggiata raccontata tra mano nera e mafia siciliana

In occasione dell'anniversario della nascita, una passeggiata raccontata sulla storia del detective Joe Petrosino, eroe dei due mondi, che per primo, da New York alla Sicilia, tentò di scardinare i meccanismi del sistema criminale e i legami tra Mano Nera e Cosa Nostra. Ripercorrendo i suoi passi, nei luoghi della città dove visse i suoi ultimi giorni, racconteremo la vita e la carriera, le indagini dell'Italian Branch, l'arrivo a Palermo e la morte di un uomo diventato martire e simbolo della legalità.

