Il detective Joe Petrosino, la mano nera e la mafia siciliana: il tour

Una passeggiata raccontata dedicata al detective italo-americano Joe Petrosino, pioniere e uomo simbolo della lotta alla criminalità organizzata.

Chi è stato Giuseppe "Joe" Petrosino? Come e quando è diventato il poliziotto, camaleontico e leggendario, che conosciamo? Quali sono le ragioni che lo hanno spinto da New York in Sicilia? Attraverso i luoghi dei suoi ultimi giorni di vita in quel di Palermo, un itinerario della memoria per ripercorrere la vita, la carriera, le indagini e la morte di un uomo diventato che ha travalicato la storia diventando un martire della legalità.

La partecipazione è valida su prenotazione

