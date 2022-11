Il detective Joe Petrosino: la passeggiata raccontata tra mano nera e mafia siciliana

Una passeggiata per ripercorrere i luoghi e la vita di Giuseppe "Joe" Petrosino, pioniere e simbolo della lotta alla criminalità organizzata. Un'analisi storico - investigativa attorno all'Italian Branch e alle indagini del detective, arrivato dai sobborghi di New York a Palermo per scardinare i legami mafiosi tra la Sicilia e la "Mano nera" statunitense e per questo ucciso in Piazza Marina la sera del 12 marzo 1909.

Il contributo a sostegno dell'iniziativa - gratuito per i soci Tacus è di 5 euro per i non iscritti. La partecipazione è valida previa prenotazione da effettuarsi telefonicamente (anche via WhatsApp). Il tour è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi e avverrà totalmente in esterna. In caso di anomalie o imprevisti, lo staff si riserva di annullare/posticipare l’evento. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.