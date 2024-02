Dal porto della Cala al museo del vino e della civiltà contadina: l'itinerario a Palermo

Riproponiamo un itinerario che ha riscosso tanto successo e che racconta la storia della Sicilia rurale produttiva, quella che dalla terra come dal mare ha sempre tratto il suo sostentamento e alla quale son legati fatti e aneddoti, usi, costumi e tradizioni che ci faranno attraversare un ideale percorso storico in una città legata al suo porto e ai commerci.

Visiteremo anche le sale del Museo del vino e della civiltà contadina, dove saremo accolti e guidati da Guido Ferla, enologo e gastronomo che accompagnerà la visita in un luogo straordinario. Allestito nelle antiche cantine del Palazzo dei Principi di Palagonia, costruito alla fine del 1400, in Via del IV Aprile nei pressi di Piazza Marina, conosceremo questo mondo arcaico attraverso gli attrezzi da lavoro custoditi ed esposti e nelle varie sale dedicate alla cultura e alla tradizione della ruralità e del vino, un prodotto della terra capace che fa parte dell'evoluzione di molte civiltà fino ai nostri giorni, che è espressione e dei territori e di alcuni popoli che si sono alternati in Sicilia.

La storia della città che nasce dal mare, dei fondatori fenici e dei pescatori e che ancora oggi si portano al largo, dallo specchio d’acqua che ospita le imbarcazioni portuali e turistiche. Solo su prenotazione, fino a esaurimento posti consentiti: info_initinere@libero.it