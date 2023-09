Il conte di Cagliostro tra enigmi alchemici e messaggi esoterici: il tour

Alchimia ed esoterismo si intrecciano e si alternano attorno alla figura, enigmatica e affascinante, del Conte di Cagliostro, un personaggio singolare e misterioso, un uomo dai mille volti dotato di una intelligenza straordinaria, una delle personalità più affascinanti e controverse degli ultimi secoli.

Massone, truffatore, esoterista, ma anche alchimista, taumaturgo, veggente, forse mago. Chi è stato davvero Cagliostro? Attraverso un'analisi storica, filosofica e letteraria, una passeggiata raccontata per ripercorrerne le tappe fondamentali della sua vita: dall'infanzia a Palermo all'iniziazione massonica, dai viaggi tra le grandi corti europee al processo intentato dal Sant'Uffizio dalla prigionia alla misteriosa morte, in un fitto intreccio di realtà, mito e leggenda, tra enigmi alchemici e messaggi esoterici.

