Passeggiata raccontata dedicata al conte di Cagliostro tra enigmi e messaggi esoterici

Una passeggiata raccontata storico-antropologica dedicata all'enigmatico e affascinante Conte di Cagliostro. Nella cornice di una Palermo d'altri tempi, tra realtà e leggenda, l'itinerario ripercorre i luoghi della città legati all'infanzia di Cagliostro e, idealmente, alle tappe fondamentali della sua vita: dai viaggi, all'ingresso nelle grandi corti europee; dal processo intentato dalla Chiesa, alla prigionia e alla misteriosa morte.



Attraverso un intreccio di enigmi alchemici e messaggi esoterici, un racconto itinerante su un uomo dai mille volti - alchimista, esoterista, massone, guaritore, forse persino mago - figlio e protagonista del suo tempo, al centro di truffe, intrighi e scandali.



