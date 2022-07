Il conte di Cagliostro, passeggiata tra enigmi alchemici e messaggi esoterici

Continua il ciclo di passeggiate raccontate, ideate e proposte da Tacus ispirate a romanzi e personaggi più amati di Luigi Natoli. Appuntamento venerdì 22 luglio con Il Conte Cagliostro. Alchimista, esoterista, truffatore, avventuriero, forse mago: chi fu davvero il celebre Cagliostro?

In un fitto intreccio di realtà, mito e leggenda, tra enigmi alchemici e messaggi esoterici, una passeggiata raccontata storico - antropologica per ricostruire le tappe fondamentali della vita - dall'infanzia vissuta a Palermo al periodo di prigionia presso la rocca di San Leo - e le sue avventure.

"La passeggiata - riferiscono gli organizzatori - ha come obiettivo quello di la complessità della figura, l'opera e il pensiero di un uomo enigmatico e affascinante, idolatrato e odiato al tempo stesso, protagonista del suo tempo, capace di imprimere la propria impronta nella cultura dell’epoca".

Il raduno dei partecipanti è fissato alle 21:00 presso Piazza Vincenzo Bellini (Largo Cavalieri del Santo Sepolcro - davanti l'ufficio di informazioni turistiche). Il contributo a sostegno dell'iniziativa è di 3 euro soci Tacus, 5 euro non soci. L'attività è svolta in conformità alle linee guida nazionali e regionali anti covid-19. La partecipazione è, pertanto, valida su prenotazione da effettuarsi telefonicamente (anche via WhatsApp. Ai fini organizzativi non sarà considerato valido il "parteciperò" su Facebook).

L'evento è un racconto itinerante da non intendersi come una visita guidata. Non sono previsti ingressi a siti monumentali. L'evento verrà confermato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Data e orario indicati sono suscettibili di variazioni. In caso di anomalie o cause impreviste, lo staff si riserva di modificare e/o annullare l’evento dandone comunicazione tempestiva.

Le passeggiate raccontate organizzate da Tacus sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. "Il Conte di Cagliostro. Enigmi alchemici e messaggi esoterici" è un percorso originale ideato da Tacus Arte Integrazione Cultura.