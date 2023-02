Torna a Palermo il tour Coca-Cola PizzaVillage, l'evento itinerante tra cibo e divertimento

Si parte da Palermo, per la terza volta consecutiva in quattro edizioni, con il tour del Coca-Cola PizzaVillage@Home dal 2 al 5 marzo. Ancora una volta il capoluogo siciliano terrà a battesimo la manifestazione itinerante che, successivamente, giungerà nelle città di Padova, Bologna, Bari e Torino.

Novità di questa edizione la realizzazione di una masterclass, per insegnare al pubblico i segreti della pizza, tenuta dal maestro pizzaiolo Antonio Falco e l’inserimento di prodotti tipici dei singoli territori, selezionati da rinomati chef, che saranno associati agli ingredienti base delle pizze allo scopo di esaltare le identità gastronomiche regionali.

L’appuntamento conserva la formula vincente, che consente di poter apprezzare sulla propria tavola le diverse pizze realizzate, negli hub di produzione temporanei allestiti nel cuore delle città ospitanti, dai maestri pizzaioli e consegnate a casa grazie ai corrieri di Glovo, delivery partner dell’iniziativa.

Come partecipare alla masterclass: i fan della pizza potranno, sui canali social della kermesse, invitare amici, partner o parenti ad ordinare specialità e lasciare messaggi. I 10 commenti più originali e seducenti, ispirati al dialetto napoletano, consentiranno ai fortunati prescelti di mettere le mani in pasta e diventare così protagonisti delle lezioni di pizza tenute dal top player Antonio Falco (Antica pizzeria da Michele).

Gli chef e la pizza

Grazie alla partecipazione di alcuni chef, che aggiungeranno alcuni prodotti tipici siciliani associati agli ingredienti base delle pizze, verranno esaltate le identità gastronomiche regionali. Ecco i protagonisti, maestri pizzaioli e chef, della Tappa di Palermo: Adriano Porpe e Davide Di Marzo (Giovanni Express), con lo chef Diego Di Giovanni, realizzeranno la pizza Napoli con: pomodoro San Marzano, fior di latte di Napoli e i prodotti siculi: filetti di acciughe, origano e olio. Elisa Di Giovanni (Monsù Villa Filippina) e lo chef Diego Di Giovanni propongono la pizza Sfincione con esclusività del territorio: cipolla, caciocavallo acciughe ed olio evo.

A completare i maestri pizzaioli player della tappa palermitana: Antonio Falco (Antica Pizzeria da Michele), con la tradizionale Margherita napoletana (Pomodoro San Marzano, fior di latte di Napoli, olio di semi di soia, basilico e pecorino romano) e Salvatore Spatola (Rodeo Drive) con le pizze Margherita e la Diavola (salamino piccante, pomodoro San Marzano, Fior di latte di Napoli, basilico, olio Evo).

Per il terzo anno consecutivo Coca-Cola conferma la sua partecipazione, in qualità di title sponsor. Pizza e Coca-Cola resta il binomio perfetto, una combinazione che mette tutti d’accordo, ideale per trascorrere un momento con gli amici o con la famiglia all’insegna del divertimento e della convivialità.

L’evento prosegue anche quest’anno con la sua mission solidale. Fondazione Banco Alimentare Onlus, charity partner dell’iniziativa, opererà al fianco degli organizzatori per raggiungere l’obiettivo dello “spreco zero” e sostenere i meno fortunati. In ciascuna delle cinque città del tour, a Banco Alimentare saranno consegnate le materie prime non utilizzate e saranno donate anche 1.000 pizze, per aiutare chi si trova in difficoltà.