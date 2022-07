La città spettacolo, Palermo dai teatri ai set dei ciak: il tour itinerante

Giovedì 21 luglio ore 20:15: tour "La città spettacolo, dai teatri ai set dei Ciak". Una città che ha affascinato registi e sceneggiatori, scrittori e cineasti sedotti dalla sua bellezza come dalla sua decadenza, dal folclore e dalle storie, con i suoi cinema di prima visione e i teatri di prosa e lirica che di una Palermo che in parte non c’è più.

Quella che racconteremo è una vera e propria epopea di luoghi eleganti e monumentali come altri scomparsi non noti, scenari che sono stati immortalati in pellicole da oscar raccontando vicende realmente accadute, sceneggiature ispirate o romanzi di pura fantasia. Un percorso dentro la Palermo che è una delle città italiane cinematograficamente più feconde e utilizzate come set e scenari e ha anche ha visto la nascita di case di produzione fondate da illuminati imprenditori dello spettacolo.

Ma dove erano il primo il chinetoscopio di Edison, il kinetrografo poi il kinematografo e dove avverranno le prime rappresentazioni sullo schermo, la prima vera sala cinematografica, i palchi rimasti e quelli perduti?Camminando nel centro storico passeremo proprio davanti a questi luoghi raccontando quella che è una vera saga cittadina che arriva rocambolesca fino ai giorni nostri. Itinerario ideato dalla guida turistica che vi accompagnerà. Evento curato dell'associazione culturale In Itinere di Serena e Giovanna Gebbia.