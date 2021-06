Santa Maria di Gesù, il riposo dei leoni: tour al cimitero dei Florio e dei "gattopardi"

Domenica 13 giugno, ore 10.30, un tour di circa 2 ore in un museo a cielo aperto. Il complesso monumentale di Santa Maria di Gesù ha attraversato circa sei secoli di storia e custodisce le memorie di illustri personaggi che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia della città, come i Florio.

La visita avrà inizio dall’ingresso principale, presso il piazzale della Croce e ci darà la possibilità di ammirare le tombe monumentali delle più insigni famiglie aristocratiche della città. Tra aneddoti sulle famiglie e il culto dei morti, cappelle neoclassiche, liberty ed eclettiche, raggiungeremo il sagrato e visiteremo l’interno della chiesa e di parte del convento con il suo scenografico chiostro.

Il convento, fondato nel 1426, custodisce le spoglie di San Benedetto il Moro, uno dei patroni di Palermo insieme a Santa Rosalia. Si narra che dalla miracolosa radicazione del bastone abbia avuto origine un grande cipresso considerato l’albero più vecchio della città, per chi volesse è inoltre prevista una passeggiata sino al sacro cipresso del Santo.

La partecipazione prevede una quota promozionale di 8 EURO a persona per la guida abilitata che vi accompagnerà. Ogni singolo partecipante si assume la responsabilità di rispettare le normative volte al contenimento del contagio da Covid-19. Prenotazione: esplorasitisicilia@gmail.com. Appuntamento alle 10.15 davanti l’ingresso del Cimitero di Santa Maria di Gesù in via santa Maria di Gesù. Durata della visita due ore circa. Si invitano i partecipanti al rispetto della quiete che richiede il luogo. E' obbligatorio l'uso della mascherina, del gel disinfettante per le mani, e il rispetto del distanziamento sociale tra i partecipanti (congiunti e familiari esclusi).

