Passeggiate ispirate ai romanzi di Natoli: dai Beati Paoli alla vecchia dell'aceto

Giovedì 19 agosto, a cura di Tacus, un'intera serata dedicata ai romanzi di Luigi Natoli e ai suoi indimenticabili personaggi con due passeggiate raccontate da non perdere: I Beati Paoli e il mistero della setta e la vecchia dell'aceto, Giovanna Bonanno e l'acqua velenosa.

Verità o leggenda? Giustizieri o sicari? Attraverso la lettura e le analisi delle fonti, faremo luce sulla storia dei Beati Paoli, la misteriosa setta celebrata da Natoli nel suo romanzo più celebre, tra intrighi, segreti e macchinazioni. Un'indagine itinerante nei luoghi di questi "signori della notte", vendicatori silenziosi e implacabili. Il raduno è fissato alle ore 20:45 a Piazza della Memoria (alle spalle del Tribunale). Il contributo a sostegno dell'iniziativa è di 3 euro soci Tacus, 5 euro non soci.

Sempre giovedì, dalle 21:15, sarà invece la volta di un personaggio iconico e controverso. Levatrice, mendicante, fattucchiera, dispensatrice di morte: è Giovanna Bonanno, la celebre avvelenatrice palermitana, conosciuta al grande pubblico come Vecchia dell'Aceto, protagonista dell'omonimo romanzo. Chi è stata Giovanna Bonanno? Come e quando ha iniziato il suo commercio di veleno? Tra fonti letterarie e atti processuali, ripercorreremo le tappe fondamentali della vita della Vecchia dell'Aceto, nei luoghi dove si è consumata la sua vicenda. Appuntamento alle 21:15 a Piazza della Memoria (alle spalle del Tribunale). Il contributo di partecipazione è di €5 non soci - gratuito per i soci Tacus.

Gli eventi sono racconti itineranti da non intendersi come visite guidate; non prevedono ingressi e si svolgeranno totalmente in esterna. Data e orari indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie e/o imprevisti lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l'evento dando tempestiva comunicazione ai partecipanti.

Le passeggiate raccontate organizzate da Tacus sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. "I Beati Paoli e il mistero della setta" e "La Vecchia dell'Aceto. Giovanna Bonanno e l'acqua velenosa" sono percorsi originali ideati da Tacus Arte Integrazione Cultura.

I BEATI PAOLI E IL MISTERO DELLA SETTA

RADUNO: Piazza della Memoria (alle spalle del Tribunale) ore 20:45

CONTRIBUTO: €3 soci TACUS - €5 non soci

LA VECCHIA DELL'ACETO:

RADUNO: Piazza della Memoria (alle spalle del Tribunale) ore 21:15

CONTRIBUTO: gratuito soci TACUS - €5 non soci

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...