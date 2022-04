Che "ficus" Palermo: un tour tra botanica e storia alla Kalsa

Sabato 9 aprile, alle ore 17, appuntamento davanti i cancelli di Villa Giulia (Via Lincoln) per un tour di 2 ore per un itinerario carico di racconti e aneddoti sulla Kalsa ed i suoi giardini, sul loro significato esoterico e sulla varietà di simboli e di piante che li ornano e dove siepi ed aiuole danno vita a squadre, compassi ed altri elementi massonici.

Dal cinquecentesco giardino all’italiana, concepito come punto di contatto con un mondo ancestrale ed esoterico, a quello in stile inglese, frutto di un riavvicinamento tra uomo e natura, tipico dell’Ottocento. Una grande varietà di piante ed alberi legati alla mitezza del clima mediterraneo caratterizzano la citta e soprattutto l’antico quartiere della Kalsa; qui e possibile fare un viaggio intorno al mondo ammirando essenze provenienti da ogni dove, dai ficus australiani alle palme africane, dalle dracene delle Canarie al brasiliano albero del cotone, piante che hanno trasformato la citta in un giardino botanico diffuso.

Passeggiando tra un angolo verde e l’altro racconteremo gli aspetti più salienti di al-khalisa, il quartiere che gli emiri arabi elessero a loro sede di rappresentanza. Uno spaccato dell’antica Balarm islamica dove si sono fusi culture e stili eterogenei, sino ad arrivare alla attualissima street art che, con i suoi temi e colori, farà da cornice alla nostra passeggiata.

A Palermo il verde resiste al cemento ed e una importante componente monumentale per la citta cresciuta in una conca colorata dall’oro dei limoni e profumata dall’esotismo arabeggiante del Genoardo normanno. Il tour sarà condotto da Guide Turistiche abilitate e verrà svolto nel rispetto delle norme a tutela della salute del cittadino. La partecipazione prevede una quota di 10 euro a persona per la guida abilitata che vi accompagnerà. Prenotazione obbligatoria: esplorasitisicilia@gmail.com.