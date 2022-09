I cavalieri templari e gli ordini monastico cavallereschi: la passeggiata in città

Una passeggiata raccontata che, tra realtà e leggenda, ripercorre la storia dei Cavalieri Templari. Quali segreti si celano dietro la loro figura? Come distinguere i fatti dal mito? Attraverso un percorso storico - antropologico, una indagine itinerante sull'origine, i luoghi, il mito e l'eredità dei Cavalieri dell'Ordine del Tempio, protagonisti di una delle pagine più controverse ed enigmatiche del Medioevo, da secoli al centro di leggende e affascinanti racconti.

L'attività si svolge in linea con le vigenti disposizioni anti Covid. La partecipazione è, dunque, valida su prenotazione (anche via WhatsApp. Ai fini organizzativi non sarà considerato valido il "parteciperò" su Facebook). Il tour è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi a siti monumentali e il percorso avverrà totalmente in esterna. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.