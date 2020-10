Palermo sotterranea, apertura e visite guidate alla catacomba di Porta d'Ossuna

In autunno continuano le aperture della catacomba paleocristiana di Porta d'Ossuna a Palermo, con visite guidate dagli archeologi della coop. ArcheOfficina! Il monumento sarà aperto domenica 18 ottobre ormai negli orari invernali.

Le visite si snodano attraverso i cunicoli e le gallerie del grande cimitero comunitario cristiano, appartenente alle giovani Diocesi di Panormus del IV sec. d.C., sulle cui pareti si aprono centinaia di loculi, arcosoli e cubicoli. Agli incroci principali si trovano i grandi lucernari collegati al sopra terra, usati come pozzi luce e aeratori del cimitero. Luogo di ispirazione per numerose leggende, la più famosa delle quali quella dei Beati Paoli che usavano le gallerie sotterranee del monumento come passaggi segreti. Prenotazione obbligatoria: info@archeofficina.com.