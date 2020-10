Visite guidate alla catacomba Porta d'Ossuna alla scoperta della Palermo sotterranea

In autunno continuano le aperture della catacomba paleocristiana di Porta d'Ossuna a Palermo, con visite guidate dagli archeologi della coop. ArcheOfficina.

Le visite si snodano attraverso i cunicoli e le gallerie del grande cimitero comunitario cristiano, appartenente alle giovani Diocesi di Panormus del IV sec. d.C., sulle cui pareti si aprono centinaia di loculi, arcosoli e cubicoli. Agli incroci principali si trovano i grandi lucernari collegati al sopra terra, usati come pozzi luce e aeratori del cimitero. Luogo di ispirazione per numerose leggende, la più famosa delle quali quella dei Beati Paoli che usavano le gallerie sotterranee del monumento come passaggi segreti.

Evento organizzato in conformità con le regole anti covid-19 con distanziamento, numero chiuso, prenotazione obbligatoria e obbligo di mascherina. Dove: Corso Alberto Amedeo 110 a Palermo. Prenotazione obbligatoria: info@archeofficina.com.