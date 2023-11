Alla scoperta della catacomba di Villagrazia di Carini con Le Vie dei Tesori

In arrivo l'ultimo weekend di visite guidate Le vie dei Tesori alla catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini in programma per sabato 4 e domenica 5 novembre dalle 10 alle 18.

ArcheOfficina organizza, in collaborazione con Le Vie dei Tesori, visite alla scoperta della storia dei primi cristiani tra cunicoli, gallerie e antichi affreschi guidate dagli archeologi che gestiscono il monumento.

Con i suoi oltre 3.500 mq di superficie scavata, la catacomba di Villagrazia si configura come una delle più importanti testimonianze del cristianesimo delle origini in Sicilia, datata al IV sec. d.C., non solo per la monumentalità delle gallerie e dei cubicoli, ma anche per gli affreschi dipinti che illustrano alcuni episodi derivati dal Vecchio e dal Nuovo Testamento e i ritratti dei defunti. Prenotazione tramite il sito www.leviedeitesori.com.