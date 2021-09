Ultimo weekend de Le Vie dei Tesori alla catacomba di Villagrazia di Carini

In arrivo l'ultimo weekend delle Le vie dei Tesori a Carini e alla catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini, aperta con la manifestazione tutti i sabato e domenica dalle 10 alle 18. ArcheOfficina organizza, in collaborazione con Le Vie dei Tesori, visite guidate alla scoperta della storia dei primi cristiani tra cunicoli, gallerie e antichi affreschi.

Con i suoi oltre 3.500 metri quadrati di superficie visitabile, la catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini, si configura come una delle più importanti testimonianze del cristianesimo delle origini in Sicilia (è il cimitero sotterraneo più esteso della parte occidentale dell’Isola). Il monumento, specchio dell’antica Diocesi rurale della Hyccara tardoromana e bizantina databile al IV-VII secolo d.C., ha gallerie maestose e cubicoli ipogei, nelle cui pareti si conservano ancora perfettamente sepolture e loculi. Ma davvero straordinaria è anche la conservazione di numerosi affreschi, raffiguranti temi legati al Vecchio e Nuovo Testamento, nonché i ritratti dei defunti. Questi affreschi sono tra i più antichi della Sicilia e risalgono al IV secolo d.C. La visita, che si snoda attraverso gallerie e cubicoli, sarà guidata dagli archeologi della Cooperativa ArcheOfficina, i quali si occupano da oltre dieci anni anche dello scavo archeologico del sito, in collaborazione con la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra. Informazioni: info@archeofficina.com.

