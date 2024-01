La casina cinese e il museo Pitrè, visita guidata tra storie e segreti dei Borbone

In collaborazione con Valentina Molozzu, guida turistica autorizzata e storica dell'arte, un Temporary Event in uno dei luoghi più suggestivi e affascinanti di Palermo. Domenica 4 febbraio, visita guidata alla Casina Cinese, antica dimora palermitana di re Ferdinando e della regina Carolina, sita nei pressi del Parco della Favorita. Un viaggio indietro nel tempo alla scoperta del suo unicum architettonico, tra storie e segreti dei Borbone delle Due Sicilie.

A corredo, un approfondimento a cura dello staff Tacus ed una visita alle cucine e alle sale del Museo Etnografico Siciliano "Giuseppe Pitré". La partecipazione è valida su prenotazione da effettuarsi - entro e non oltre 24h prima dell'evento - anche WhatsApp, indicando titolo evento, numero partecipanti, nominativo e recapito telefonico di riferimento. Esempio: "La Palazzina Cinese - 2 pax - Mario Rossi - Tel. 347 xxx xxxx". Per ragioni organizzative non saranno considerati validi richieste di informazioni/prenotazione incomplete o non confermate e/o il "parteciperò" all'evento Facebook).

L'evento è a numero chiuso, riservato a un max di 15 pax. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, condizioni meteo avverse e/o altri imprevisti, lo staff si riserva di modificare/annullare l'evento dando comunicazione tempestiva ai partecipanti. Il Temporary Event è un evento temporaneo che si svolge per un breve periodo di tempo o in un'unica data.