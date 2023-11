Visite alla casa museo Raffaello Piraino con Le Vie dei Tesori

Ultimo weekend di apertura straordinaria della Casa Museo Raffaello Piraino visitabile a Palermo, in via dell’Università 54, in occasione del Festival Le Vie dei Tesori 2023.

Oltre cinquemila capi di abbigliamento e accessori tra abiti, corpini, douillettes, paletots e manteux, vesti da casa, robes volants, accessori, pizzi e tessuti. Anche biancheria intima, stampe e accessori, abbigliamento etnico, uniformi civili, militari, abiti infantili e religiosi. Capi che provengono da famiglie siciliane di epoche tra il 1700 e il 1950 e che consentono un viaggio attraverso tre secoli di moda e di società siciliana.

All’interno della preziosa collezione, custodita all’interno di Casa Piraino, le targhe delle più rinomate sartorie italiane e straniere, tra cui quelle di Parigi, Londra e Vienna. Sulle etichette, nomi di celebri couturiers come Poiret, Fortuny, Worth junior, Schiaparelli e Doucet. E le italiane La Ville de Lyon di Firenze, Serafina Barberis di Torino, Angelici & Figli di Napoli. Una collezione che si arricchisce con continue acquisizioni, donazioni e comodati.

Le visite, condotte dal professore Raffaello Piraino, si svolgeranno:

03 novembre, venerdì, alle ore 10.00; 11.30 –16.00; 17.30

04 novembre, sabato, alle ore 10.00; 11.30 –16.00; 17.30

05 novembre, domenica, alle ore 10.00; 11.30

Durata della visita 60 minuti circa. Per prenotare la visita on line sito web de "Le Vie dei Tesori".