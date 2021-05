Palermo prima e dopo i Beati Paoli, il tour tra le stradine del Capo alla volta del mercato

Tutti conoscono il mercato storico del Capo ma pochi sono a conoscenza della storia misteriosa di questo quartiere. Tra stradine, vicoli, cortili e scalinate scoprirai, insieme alle guide autorizzate di Free Experience Tour Palermo, le storie e le leggende che hanno reso questo luogo immortale nel tempo. "Ti parleremo di misteriose sette, di antichi mestieri, di strane architetture verticali, di luoghi nascosti e di cosa oggi è il Seralcadio per chi vive in centro storico. Non perderti i nostri racconti. Scoprirai una città affascinante che ti sveleremo tour dopo tour" dicono gli organizzatori. L’appuntamento è per sabato 29 alle ore 17:45 a porta Carini.

Durata: 2 ore circa

Costo: 12 euro

Prenotazione obbligatoria

Per info e prenotazione (obbligatoria) : https://www.instagram.com/freeexperiencetourpalermo/

Il tour avverrà nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19, uso obbligatorio della mascherina

La passeggiata guidata avverrà solo in esterna, data l'impossibilità di visitare all'interno i monumenti nel fine settimana

Numero massimo di partecipanti 15

L'evento potrà subire modifiche o essere annullato qualora non si raggiunga il numero minimo di persone o per via dei nuovi decreti ministeriali

