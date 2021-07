Alla scoperta di Caccamo: la tre giorni di tour con storie di uomini, donne, santi e suore

Dal 22 al 24 luglio 2021 il Comune di Caccamo in collaborazione con la Pro Loco, Sipbc onlus, Confartigianato Imprese di Caccamo e altre associazioni, aziende agricole, macellai, ristoratori, gestori case vacanze organizza il “Tour alla scoperta di Caccamo".

Un educational nel Borgo Medievale tra storia, cultura, natura e gastronomia. Tre giorni dedicati alla promozione del territorio, con un interessante programma di escursioni, visite guidate, degustazioni e intrattenimento che condurranno gli ospiti della stampa in un percorso itinerante tra le viuzze e le scalinate del borgo storico, tra racconti e musica sino ad arrivare al maestoso castello.

Storie di uomini e donne, di santi e suore che hanno compiuto miracoli. Previsti tanti momenti dedicati alla gastronomia, preparazione dolci caccamesi, grigliate di carne e della tipica salsiccia. Diverse le degustazioni di prodotti del territorio presso le aziende. Sport al lago Rosamarina con attività di canoa, e la possibilità di vedere il Castello di Caccamo a bordo di un motoscafo. Non mancherà il momento di incontro con gli stranieri che hanno acquistato casa a Caccamo. Le passeggiate e i tramonti mozzafiato.

Il programma

Giovedì 22 luglio

Ore 10.00 Arrivo ospiti Stampa (Bar Royal) Welcome Check in - sistemazione in camera Appuntamento Pulmino Posteggio via Termitana Laboratori Esperienzali: dolci tipici caccamesi

Ore 11.00 Preparazione del tarallo a cura del Caffè Royal (Corso Umberto, 6)

Ore 12.00 Preparazione del caratteristico “panecena” a cura di Briciole di Pane Pranzo

Ore 14.00 Ristorante Pranzo Ristorante A Castellana (Piazza dei Caduti, 4)

Pausa

Ore 17.00 Preparazione del Buccellato a cura di Dolci Tentazioni (viale della Libertà snc)

Ore 18.00 Visita Borgo storico - Duomo di San Giorgio Martire ( Matrice ) – a cura del Prof. Panzeca Proloco

Ore 21.00 Grigliata di Carne a cura dei Macellai: Siragusa Giuseppe, Siragusa Antonino, Raimondo Canzone Intrattenimento Musicale a cura maestro Domenico Guzzardo e di Federica Neglia

Giorno venerdì 23 luglio

Mattina dedicata all’oro di Caccamo: I grani antichi

Ore 9.00 Appuntamento coffe break a Generation food & drink ( via Pirandello, 5 )

Ore 9.30 Visita campo di grano - Azienda agricola Giambri Giuseppe (C/da Scurusa) Luogo di Tombe saracene accompagnati da guida naturalistica Giuseppe Geraci

Ore 10.45 Visita Azienda agricola Casale Firrantello (C/da Montone) degustazione

Ore 12.30 Molitura del grano - Antico Molino San Giuseppe Di celano Giovanni (Via Porta Euracea)

Ore 14.00 pranzo ristorante “A Ficurinnia” C/da S. Giovanni Li Greci Ritorno

Pausa

Ore 17.00 Visita Chiesa della Santissima Annunziata origini medievali- a cura del parroco Padre Domenico Bartolone e di Filippo Cecala (storico) A seguire visita chiesa di San Benedetto alla Badia - a cura del Prof. Giovanni Aglialoro Sipbc onlus

Ore 18.45 Caccamo vista dal Lago - a cura dell’associazione sportiva Riolo Roberto (possibilità canoa, motoscafo)

Ore 21.00 Appuntamento al Castello. Visita, accoglienza della Castellana e dame. Degustazioni a cura delle associazioni: Proloco, Sipbc onlus, attività commerciali, agricoltori, caseifici, macellai, Intrattenimento musicale a cura di Renato Filippello Ass. Amici della Musica

Giorno sabato 24 luglio

Ore 9.30 Coffee Break Escursioni di Turismo Naturalistico e religioso a cura di Giuseppe Geraci Pranzo Ristorante Spiga d’ Oro

Ore 16.00 La Storia del Santo Giovanni Liccio – visita grotta- chiesetta

Si consiglia: maglioncino per la sera, scarpe comode, per le donne no tacco, sì costume e telo mare.

