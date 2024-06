BuongiornoNotte: passeggiata all'alba dal Molo di Sant’Erasmo a piazza Marina 

Nuovo appuntamentodi BuongiornoNotte, il format creato da Giovanni Mazzara, sabato 8 giugno. Alle 5.30, dal Molo di Sant’Erasmo, partirà una passeggiata, condotta da Simona Sunseri, uno dei pochi cervelli di ritorno, professionisti che dopo aver passato un periodo all’estero, decidono non soltanto di rientrare in Sicilia, ma anche di investire se stessi e la propria creatività in un progetto di servizio alla città. E’ nata così la community di PalermoMamme che, venuta fuori da una esigenza personale - condividere con le altre mamme, problemi, calendari, esperienze - è diventata una rete consolidata.

Simona, dopo una lunga esperienza negli Usa, ha deciso di tornare a Palermo per fare crescere qui suo figlio. Una decisione, questa, declinata su una città che deve ancora mettere a punto i suoi servizi; quasi necessaria, quindi, la scelta di giungere con la passeggiata al Parco della Salute, che aprirà straordinariamente le porte a quell’ora. E lo spettacolo del sole che sorge a Sant’Erasmo, sarà difficile da dimenticare. Ci si saluterà a piazza Marina.