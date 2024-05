BuongiornoNotte, da Porta Nuova la passeggiata all'alba con la scrittrice Eleonora Lombardo

Riabilitare Achille e restituirgli il suo status di eroe. E magari non farlo perdere nel millenario confronto con il sagace Odisseo. Eleonora Lombardo, giornalista e scrittrice, conduce la nuova passeggiata urbana all’alba di BuongiornoNotte, il format creato da Giovanni Mazzara, in partenza domenica (5 maggio) alle 6.30 sotto la maestosa Porta Nuova.

Sarà un tour particolare che sfiorerà la storia, ma la colorerà di personaggi leggere, figure che sono sbozzate ad arte. Cosa c’entrano Achille e Odisseo con Palermo lo spiegherà Eleonora che condurrà il suo pubblico lungo il periplo di Palazzo Reale, poi imboccherà via del Bastione e giù via per vicolo II degli Zingari e via del Gelsomino, per poi raggiungere piazza Indipendenza da dove parte lo stradone di Mezzomonreale, e chiudere con una bella colazione nelle vicinanze.

Il fil rouge sarà “Sea Paradise” il libro appena pubblicato per Sellerio: Eleonora Lombardo ritrova le sue protagoniste, Elvira e Amanda e le lega ai miti greci, alla forza, alla furbizia, che non sempre sono sinonimo di coerenza, ma che di sicuro la cultura occidentale ha messo sull’altare. Come arrivi ad Achille e Odisseo lo spiegherà lei stessa, passeggiando e parlando alle prime luci dell’alba. Appuntamento per domenica (5 maggio) alle 6.30 a Porta Nuova.

L’edizione 2024 di Buongiorno Notte, nell’anno in cui cade il 400° anniversario della liberazione dalla peste da parte di Santa Rosalia, è sul filo delle narratrici, “scrutatrici del quotidiano di una città che contribuiscono a rendere più bella” dice Mazzara. Prossimo appuntamento sabato 25 maggio, con Eliana Danzi. Ticket con kit di benvenuto e colazione.