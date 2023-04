Tour sui Borbone a Palermo, Maria Carolina, la Favorita e il Real Casino alla cinese

Sabato 22 e martedì 25 aprile, ore 10:30, appuntamento a Piazza Niscemi per un tour di 2 ore sulle orme dei Borbone, alla scoperta della Real Tenuta della Favorita, della prima femminista del Regno delle due Sicilie e del patriarca del parco (1000 anni).

Si visiterà la Palazzina Cinese, luogo dagli arcani riferimenti massonici e dagli insoliti simboli orientali, adottati dai Borboni in un periodo di grandi cambiamenti politici e sociali. Passeggiando tra giardini all’italiana e all’inglese, ci addentreremo nel cuore della grande riserva di caccia per omaggiare l’ulivo millenario noto come il Patriarca della Favorita. Dalla Fontana d’Ercole, ammirando la Valle del Porco, originaria via d’accesso al monte Pellegrino dei cartaginesi e all’eremo di Santa Rosalia, passeggeremo tra le torri piezometriche, gli obelischi e la fitta vegetazione voluta dal re a fine '700.

Appuntamento 20 minuti prima a Piazza Niscemi, di fronte il cancello che conduce alla Palazzina Cinese.

Costo: Adulti 10 euro | minori dai 10 anni 5 euro | minori di 10 anni Gratuiti

Durata della visita due ore circa Il tour a piedi di circa 1,5 Km

Prenotazione obbligatoria email: esplorasitisicilia@gmail.com

Date in programma: sabato 22, 25 Aprile e sabato 6 maggio 2023 alle 10:30

La fugace presenza dei Borbone in Sicilia, a fine settecento, ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della città. La creazione di una grande riserva di caccia, di un palazzo presso le sue pertinenze, di viali, scuderie e coffee house, costituisce un unicum in un periodo di grandi trasformazioni che avrebbero messo in ginocchio l’ancien régime. Il complesso monumentale della Favorita sarà il canto del cigno della lunga epopea feudale siciliana ed europea, spazzata via dall’impeto della rivoluzione francese. Fuggito da Napoli e giunto a Palermo, Ferdinando non riuscirà a rinunciare alle grandi passioni per la caccia e l’agricoltura sperimentale e istituirà una grande tenuta attraversata da due simbolici viali immersi nel verde.

Come vivevano la quotidianità Ferdinando e Carolina? Amori, intrighi, passioni, proiettati in una densa scenografia di affreschi e pitture tesi a raccontare ai posteri la vita della coppia reale. Il regno di Ferdinando fu uno dei più lunghi della storia ma fu in Sicilia che trovò la felicità incontrando la donna che in seguito avrebbe sposato morganáticamente. L’irrequieta Carolina, madre di 18 figli, sarebbe uscita di scena sola e dimenticata.

Quanto conosciamo i Borbone a Palermo? Quanto e come ha inciso la loro influenza sul carattere e la vita della città? Lo capiremo insieme, varcando i cancelli del parco e facendo un salto indietro, al tempo di Ferdinando e Carolina. Il tour sarà condotto da Guide Turistiche abilitate e verrà svolto nel rispetto delle norme a tutela della salute del cittadino. La partecipazione prevede una quota di 10 euro a persona per la guida abilitata che vi accompagnerà