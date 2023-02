Bocche di rosa, la prostituzione dopo la legge Merlin in un tour

Domenica 12 febbraio appuntamento con "Bocche di rosa. La prostituzione dopo la Legge Merlin", la passeggiata raccontata Tacus sull'evoluzione e nei luoghi del meretricio in città dopo la messa al bando delle case chiuse.

Storie d'amore a pagamento e passioni clandestine, consumate tra le calde lenzuola delle palazzine del piacere; aneddoti e curiosità per ripercorrere e analizzare le dinamiche socio-economiche intorno al fenomeno della prostituzione e comprendere come cambia la condizione femminile all'indomani di quel 20 settembre 1958. La fine di un'era e l'inizio di un nuovo capitolo: racconti e testimonianze di vita vissuta. Sullo sfondo cronache di fame, umiliazione e dolore, nuovi scenari, vecchie dinamiche e antichi pregiudizi. Dopo Palermo a luci rosse, un nuovo itinerario sul complesso mondo della prostituzione.

