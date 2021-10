Belladonna tra guaritrici, streghe e avvelenatrici: la passeggiata a Palermo

Stregoneria, magia terapeutica e medicina nella Palermo antica: da guaritrici a presunte streghe e avvelenatrici. Una passeggiata raccontata, un itinerario storico - antropologico che ricostruisce l'identità socio culturale e il rapporto con la Santa Inquisizione ed il Collegio medico.

Dalla lettura delle ricette delle medichesse ai processi per stregoneria, il tour mette in luce il filo sottile che separa il sanare dal maleficare. Storie di donne e di veneficio, quest'ultimo da sempre associato alla figura femminile per la lunga tradizione che la vede impegnata nella manipolazione del cibo e delle erbe, basi essenziali per la produzione dei veleni.

In linea con le disposizioni anti Covid-19 vigenti, tutte le attività sociali prevedono gruppi contingentati ai quali sarà possibile aderire solo previa prenotazione da effettuarsi telefonicamente indicando i dati dei partecipanti che, in caso di necessità, saranno messi a disposizione delle autorità sanitarie competenti.

Le passeggiate raccontate organizzate da Tacus sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. "Belladonna. Guaritrici, streghe e avvelenatrici" è un percorso originale ideato e proposto da Tacus Arte Integrazione Cultura.

L'evento è da considerarsi come un racconto itinerante. Non è una visita guidata, si snoda totalmente in esterna e non prevede ingressi a siti monumenti e/o affini. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. Eventuali anomalie e/o imprevisti saranno tempestivamente comunicati a tutti i partecipanti.

