Belladonna tra guaritrici, streghe e avvelenatrici: passeggiata raccontata su erbe e medicine

Domenica 5 settembre l'Associazione di promozione sociale Tacus Arte Integrazione Cultura propone un nuovo appuntamento con “Belladonna”, la passeggiata raccontata dal taglio storico-antropologico dedicata a medichesse, guaritrici di campagna, mammàne, streghe e avvelenatrici: un mondo al femminile che passa dalla raccolta, allo studio, alla sofisticazione delle erbe, in equilibrio perfetto tra il sanare e il maleficare. Dagli antichi ricettari, ai processi per maleficio, un viaggio tra magia terapeutica e stregoneria, pratiche di guarigione e potenti veleni. Sullo sfondo il Collegio medico e il temuto Tribunale della Santa Inquisizione.

In linea con le disposizioni anti Covid-19 vigenti, tutte le attività sociali prevedono gruppi contingentati ai quali sarà possibile aderire solo previa prenotazione da effettuarsi telefonicamente indicando i dati (nome, cognome e recapito) che, in caso di necessità, saranno messi a disposizione delle autorità sanitarie competenti. Per l'intera durata dell'evento sarà obbligatorio l'uso della mascherina e il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza. In caso di disdetta contattare la segreteria entro 24h dall'evento al fine di consentire la partecipazione ad altri utenti.

Le passeggiate raccontate organizzate da Tacus sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. "Belladonna. Guaritrici, streghe e avvelenatrici" è un percorso originale ideato da Tacus Arte Integrazione Cultura. L'evento è da considerarsi come un racconto itinerante. Non è una visita guidata, si snoda totalmente in esterna e non prevede ingressi a siti monumenti e/o affini. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie e/o imprevisti lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l’evento dando tempestiva comunicazione ai partecipanti.

