Belladonna tra guaritrici, streghe e avvelenatrici: la passeggiata raccontata in città

Nuovo appuntamento con “Belladonna. Guaritrici, streghe e avvelenatrici”, la passeggiata raccontata storico - antropologica ideata e proposta da TACUS Arte Integrazione Cultura, in programma sabato 30 ottobre.

Veleni, erbe magiche, magia terapeutica e medicina popolare. Da Giulia Tofana alla Vecchia dell'Aceto, un percorso sulle tracce di guaritrici, streghe e avvelenatrici eccellenti, per ricostruire l’identità socio - culturale della donna e il rapporto con il Collegio medico e il Tribunale della Santa Inquisizione. Dai ricettari delle medichesse ai processi per maleficio, un'indagine tutta al femminile sul sottile confine tra medicina e stregoneria.

Il tour è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi a siti monumentali e il percorso avverrà totalmente in esterna. L'adesione all'iniziativa è valida solo su prenotazione, da effettuarsi telefonicamente. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie e/o imprevisti, lo staff si riserva di annullare/posticipare l'evento dando tempestiva comunicazione ai partecipanti.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...