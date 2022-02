Belladonna tra guaritrici, streghe e avvelenatrici: la passeggiata raccontata

Domenica 13 febbraio nuovo appuntamento con “Belladonna. Guaritrici, streghe e avvelenatrici”, la passeggiata raccontata storico - antropologica ideata e proposta da Tacus Arte Integrazione Cultura, in programma. Veleni, erbe magiche, magia terapeutica e medicina popolare.

Da Giulia Tofana alla Vecchia dell'Aceto, un percorso sulle tracce di guaritrici, streghe e avvelenatrici eccellenti, per ricostruire l’identità socio - culturale della donna e il rapporto con il Collegio medico e il Tribunale della Santa Inquisizione. Dai ricettari delle medichesse ai processi per maleficio, un'indagine tutta al femminile sul sottile confine tra medicina e stregoneria.

Il raduno dei partecipanti è fissato alle 16:30 a Piazza Santo Spirito (gradinata Mura delle Cattive). Il contributo a sostegno dell'iniziativa è di 3 euro soci Tacus, 5 euro non soci. La partecipazione all'evento è valida solo su prenotazione da effettuarsi telefonicamente (anche via WhatsApp. Ai fini organizzativi non sarà considerato valido il "parteciperò" sull'evento Facebook). Sarà obbligatorio, esibire GreenPass in corso di validità, mantenere distanza interpersonale di sicurezza ed indossare la mascherina per l'intera durata dell'evento.

Il tour è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi a siti monumentali e il percorso avverrà totalmente in esterna. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie e/o imprevisti, lo staff si riserva di annullare/posticipare l'evento dando tempestiva comunicazione ai partecipanti.