Belladonna, guaritrici, streghe e avvelenatrici: la passeggiata raccontata su erbe e veleni

Magia terapeutica e medicina nella Palermo antica. Una passeggiata raccontata sulle tracce di guaritrici di campagna, che la storia ha poi trasformato in streghe e avvelenatrici. Da a Giulia Tofana alla Vecchia dell'Aceto, dai ricettari delle medichesse ai processi per maleficio, un itinerario storico - antropologico per far luce al sottile filo che separa il sanare e il maleficare.

Per ragioni organizzative, la partecipazione è valida su prenotazione da effettuarsi telefonicamente (anche via WhatsApp, indicando titolo evento, nome e cognome, numero di partecipanti e recapito telefonico attivo). L'evento è un racconto itinerante da non intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi e si svolgerà totalmente in esterna. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie e/o imprevisti lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l'evento dando tempestiva comunicazione ai partecipanti.