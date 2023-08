Belladonna tra guaritrici, streghe e avvelenatrici: una passeggiata raccontata

Una passeggiata raccontata storico - antropologica sulle tracce di guaritrici, medichesse e mammane: donne dedite alla sofisticazione delle erbe che la storia ha, arbitrariamente e senza appello, ha trasformato in streghe, fattucchiere e avvelenatrici. Un viaggio al femminile, fatto di pratiche magico - terapeutiche, erbe medicamentose e veleni eccellenti, per indagare il sottile confine tra il sanare e il maleficare.

