Belladonna tra guaritrici, streghe e avvelenatrici: la passeggiata raccontata su erbe e veleni

Stregoneria, magia terapeutica e medicina popolare nella Palermo antica. Dai ricettari delle medichesse ai processi per maleficio, una passeggiata raccontata storico - antropologica sulle tracce di guaritrici, medichesse, mammane, magare, streghe e avvelenatrici eccellenti, per indagare il filo sottile che il sanare dal maleficare. Storie di sofisticazione delle erbe, di medicamenti, di acque mortali. Storie di donne e di un sapere tramandato nel tempo di madre in figlia.

