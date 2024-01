Belladonna, guaritrici, streghe e avvelenatrici: la passeggiata in giro per la città

Medichesse, guaritrici di campagna, mammane ed, ancora, magàre, streghe e avvelenatrici: un universo al femminile fatto di filtri, orazioni, pozioni, decotti ed acque mortali, in cui pratiche di guarigione e malefici rappresentano due facce della stessa medaglia. Dai ricettari ai processi per eresia e stregoneria, una passeggiata raccontata sul rapporto tra magia terapeutica, stregoneria e medicina nella Palermo antica, per indagare il labile confine tra l'arte del sanare e quella del maleficare.

