Belladonna tra guaritrici, streghe e avvelenatrici: al via la passeggiata raccontata

Acque velenose, erbe magiche, magia terapeutica e medicina popolare. Domenica 12 novembre nuovo appuntamento con "Belladonna", la passeggiata raccontata Tacus sulle tracce di medichesse, erbarie, mammane ed, ancora, streghe, magare, fattucchiere e avvelenatrici.

Dagli antichi ricettari ai processi intentati dal Tribunale dell'Inquisizione, un itinerario storico - antropologico sul confine, a volte sottile, altre ampissimo, tra l'arte del sanare e quella del maleficare. Storie di donne, del loro ancestrale legame con la natura e di un sapere, istintivo e sensibile, tramandato nei secoli di madre in figlia.

