I Beati Paoli e il mistero della setta: passeggiata raccontata tra leggenda e storia

Uomini dai volti coperti che si muovono indisturbati, protetti dall'oscurità di cunicoli e passaggi sotterranei cittadini, tra riverberi di lame, riunioni segrete, inganni, macchinazioni e processi sommari... Domenica 7 agosto ritorna l'appuntamento con I Beati Paoli e il mistero della setta, la passeggiata raccontata Tacus sulle tracce del misterioso e temuto gruppo settario raccontato da Luigi Natoli nel suo romanzo più letto e amato.

Realtà o leggenda? Spietati sicari al soldo di oscuri figuri o vendicatori degli oppressi animati da una mistica volontà di giustizia? Attraverso la lettura e le analisi delle fonti, un'indagine itinerante nei luoghi e sulla vera storia della setta, per svelare intrighi e segreti di questi "signori della notte", silenziosi e implacabili.

Il contributo a sostegno dell'iniziativa è di 3 euro soci Tacus, 5 euro non soci. L'attività è svolta in conformità alle linee guida nazionali e regionali anti covid-19. La partecipazione è, pertanto, valida su prenotazione da effettuarsi telefonicamente. L'evento è un racconto itinerante da non intendersi come una visita guidata. Non sono previsti ingressi a siti monumentali. Data e orario indicati sono suscettibili di variazioni. In caso di anomalie o cause impreviste, lo staff si riserva di modificare e/o annullare l’evento dandone comunicazione tempestiva.

Le passeggiate raccontate organizzate da Tacus sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. "I Beati Paoli e il mistero della setta" è un percorso originale ideato da Tacus Arte Integrazione Cultura.