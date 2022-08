I Beati Paoli e il mistero della setta: passeggiata raccontata tra storia e leggenda

Va in replica, domenica 4 settembre l'appuntamento con "I Beati Paoli e il mistero della setta", la passeggiata raccontata storico - antropologica, ideata e organizzata da Tacus Arte Integrazione Cultura, sulla legenda legata alla misteriosa setta dei Beati Paoli, protagonisti del romanzo più letto e amato di Luigi Natoli.

Uomini dalle identità celate che si muovono indisturbati nell'intricato reticolo di cunicoli e passaggi sotterranei cittadini, tra riunioni segrete, macchinazioni e processi sommari. Verità o leggenda? Giustizieri implacabili o freddi sicari? Attraverso un'analisi delle fonti; un’indagine itinerante sull'origine, l'evoluzione, i luoghi e le identità degli affiliati.

Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 21 a Piazza della Memoria (alle spalle del Tribunale). Il contributo a sostegno dell’iniziativa è di 3 euro soci Tacus, 5 euro non soci. L’evento è organizzato in linea con le vigenti disposizioni anti Covid. La partecipazione è, dunque, valida su prenotazione da effettuarsi (anche via WhatsApp. Ai fini organizzativi non sarà considerato valido il "parteciperò" su Facebook).

L'evento è un racconto itinerante, un evento culturale a carattere divulgativo da non intendersi come visita guidata o tour turistico; non prevede ingressi a siti monumentali e/o camminamenti sotterranei. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. Eventuali modifiche saranno comunicate in modo tempestivo a tutti o partecipanti.