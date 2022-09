I Beati Paoli e il mistero della setta: passeggiata raccontata tra storia, romanzo e leggenda

Proseguono le passeggiate raccontate Tacus del ciclo "Luigi Natoli". Appuntamento, sabato 24 settembre, con "I Beati Paoli e il mistero della setta", una serata interamente dedicata al misterioso e affascinante gruppo settario reso celebre dalla penna di Luigi Natoli, protagonisti di uno dei suoi romanzi più letti e amati.

Uomini dai volti coperti che si muovono indisturbati, protetti dal buio della notte, nell'intricato reticolo di cunicoli e passaggi sotterranei cittadini, tra riunioni segrete, macchinazioni e processi sommari... Leggenda o realtà? Giustizieri o sicari? Tra realtà storica, finzione narrativa e leggenda, attraverso la lettura e le analisi delle fonti, un'indagine itinerante sulla vera storia e nei luoghi della setta, per svelare intrighi e segreti di questi "signori della notte", vendicatori silenziosi e implacabili.

L'evento si svolgerà in conformità con le disposizioni anti Covid vigenti. La partecipazione è valida solo su prenotazione da effettuarsi telefonicamente (anche via WhatsApp. Ai fini organizzativi non sarà considerato valido il "parteciperò" su Facebook). L'evento è un racconto itinerante, un evento culturale a carattere divulgativo da non intendersi come visita guidata o tour turistico; non prevede ingressi a siti monumentali e/o camminamenti sotterranei. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. Eventuali modifiche saranno comunicate in modo tempestivo a tutti o partecipanti.