I Beati Paoli e il mistero della setta: passeggiata tra storia, romanzo e leggenda

Una passeggiata raccontata sulla vera storia dei Beati Paoli. Un'indagine itinerante, lungo le vie e i vicoli del Mandamento Monte di Pietà, per svelare gli intrighi di questi “signori della notte”, vendicatori silenziosi e implacabili.

Uomini dalle identità celate che si muovono indisturbati nell'intricato reticolo di cunicoli e passaggi sotterranei, riunioni segrete, congiure e macchinazioni. Chi furono davvero i Beati Paoli? In quali luoghi si nascondevano? Furono giustizieri o sicari? Alla ricerca del loro arcano segreto, tra i vicoli del centro storico, le pagine del romanzo e le fonti storiche, un percorso nel cuor generale della setta -celebrata da Luigi Natoli nell'omonimo romanzo - per ricostruirne origine, evoluzione e sinistri complotti.

L'attività si svolge in linea con le vigenti disposizioni anti Covid. La partecipazione è valida su prenotazione da effettuarsi telefonicamente (anche via WhatsApp. Ai fini organizzativi non sarà considerata valida come prenotazione il "parteciperò" su Facebook). Il tour è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata. L'itinerario si svolgerà totalmente in esterna e su piano strada; non prevede ingressi e/o percorsi sotterranei. In caso di anomalie o imprevisti, lo staff si riserva di annullare/posticipare l’evento. Variazioni ed eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.

Le passeggiate raccontate organizzate da Tacus sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. “I Beati Paoli e il mistero della setta” è un percorso originale ideato da Tacus Arte Integrazione Cultura.